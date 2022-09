Peter che interpretò Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peter che interpretò Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FALK

Significato/Curiosita : Peter che interpreto colombo

Il ruolo di protagonista della serie televisiva colombo, il detective di los angeles che interpretò a partire dal 1968 in una lunga serie di film tv...

Peter michael falk (new york, 16 settembre 1927 – beverly hills, 23 giugno 2011) è stato un attore e produttore televisivo statunitense. celeberrimo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

