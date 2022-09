Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGUGLIA

Significato/Curiosita : Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta

Superficie con una punta sottile o piatta. sono predominanti le forme aperte e il repertorio decorativo, disposto sulla tesa, sulle pareti e nel fondo si caratterizza...

Di dizionario «aguglia» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'aguglia wikispecies contiene informazioni sull'aguglia (en) belone belone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con pesce; azzurro; becco; lungo; sottile; punta; Grosso pesce ambita preda dei sub; Il pesce più... magro; Quella di pesce addensa i dolci; pesce crudo senza riso gia; Una pietra azzurro gnola; Nome maschile o colore verde-azzurro ; Gemma azzurro gnola; Baffo d Oro : Moretti = Nastro azzurro : x; Uccello acquatico nero dal becco bianco; Un uccello americano con il becco colossale; Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Dotati di becco adunco; di Taro, lungo la Cisa; lungo insaccato di maiale; Soste dei fedeli lungo la Via Crucis; Lo è una strada che corre lungo il mare; Iniziali di sottile , il conduttore; sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; Una sottile presa in giro; sottile piastra metallica; Appunta mento polisportivo quadriennale; Nella punta e nell estremità; Come un bastone con punta doppia; Ha un cappello a punta e vola sulla scopa; Cerca nelle Definizioni