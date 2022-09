La paura dei liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La paura dei liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDROFOBIA

Significato/Curiosita : La paura dei liquidi

Ablutofobia (paura dei bagni), è l'avversione anomala ed ossessiva per i liquidi, in particolare l'acqua. non va confusa con la talassofobia (paura del mare)...

Vedi rabbia, mentre per la paura ossessiva dei liquidi, vedi idrofobia (paura). per idrofobia (dal greco d (hdor), "acqua", e ßa (fobìa), timore,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

