Si occupava di educazione fisica sigla - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ISEF

Significato/Curiosita : Si occupava di educazione fisica sigla

L'istituto superiore di educazione fisica (isef) era un istituto universitario italiano parificato che a partire dal secondo dopoguerra ha formato gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con occupava; educazione; fisica; sigla; Si occupava di turismo; Si occupava di bebé; Si occupava no del bucato; Si occupava no di neonati; educazione , eleganza, buone maniere fra; educazione ed eleganza a Parigi fra; Un... po di educazione ; Si leva per rendere omaggio o per educazione ; Il Giorgio che ha ricevuto il Nobel per la fisica ; Prossimità fisica o anche affettiva; Attività fisica di corsa leggera; Condizione di salute psicofisica ottimale; Azienda che si occupa di strade sigla ; sigla da pile mini-stilo; La sigla dei treni ad alta velocità; sigla dell Aquila; Cerca nelle Definizioni