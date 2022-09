Moderno forno inventato da Percy Spencer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moderno forno inventato da Percy Spencer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROONDE

Significato/Curiosita : Moderno forno inventato da percy spencer

Viene messo in vendita il primo forno a microonde a uso domestico, inventato dall'ingegnere statunitense percy spencer. 16 maggio 1960: il fisico theodore...

Tipi di armi di nuova generazione che impiegano le microonde. vedi armi a microonde. le microonde possono essere usate per trasferire energia a distanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con moderno; forno; inventato; percy; spencer; moderno giardino zoologico; Opposto a moderno ; moderno genere di musica ritmata; Il contrario di moderno ; L agnello al forno dei Romani; Tipici prodotti da forno pugliesi; Una delicata preparazione da fare al forno fra; Pesci di mare ottimi al forno ; Ha inventato il cubo che porta il suo cognome; inventato , non reale; Pensato per primi, inventato ; Strumento musicale inventato dalla dea Iside; Il Rick autore della saga fantasy di percy Jackson; Iscritti all'associazione fondata da Paul percy Harris; L africano di un film con Bud spencer ; Carlo= Bud spencer ; La spencer della soap opera Sentieri; Era a Nord Ovest in un film con spencer Tracy; Cerca nelle Definizioni