Località della val Gardena famosa per i legni intagliati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località della val Gardena famosa per i legni intagliati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORTISEI

Significato/Curiosita : Localita della val gardena famosa per i legni intagliati

Manfredinus. ortisei è uno degli 8 comuni dell'alto adige la cui popolazione è in maggioranza di madrelingua ladina: abitanti censiti ortisei ospita le scuole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

