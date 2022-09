Lingua ufficiale dell Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingua ufficiale dell Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAGNOLO

Significato/Curiosita : Lingua ufficiale dell argentina

La lingua italiana in argentina ha sempre avuto in quel paese un ruolo particolare, dato che l'argentina per decenni fu la meta di emigrazione per eccellenza...

spagnolo – lingua della spagna appartenente al gruppo etnico degli spagnoli lingua spagnola vincenzo rosario spagnolo – giornalista e scrittore italiano...

Altre definizioni con lingua; ufficiale; dell; argentina; Una lingua che predomina in Sudamerica; Il corto muscolo che fa muovere la lingua ; Lo è il lingua ggio di una persona volgare; Perfetta pronuncia di una lingua ; Somma che corrompe un pubblico ufficiale ; Né rigido né ufficiale ; ufficiale o legato a una rigida apparenza; I primo sottufficiale ; Militari dell a cavalleria leggera; Un classico dell a cucina è quella all arancia; Individuo di sangue misto dell America del Sud; Campo di concentramento dell a Polonia meridionale; Modell ato per adattarsi alla forma del corpo umano; La grigliata mista tipica in Brasile e argentina ; La provincia argentina il cui capoluogo è Paratia; Ne fanno parte il Messico, il Brasile e l argentina ; Provincia dell argentina ; Cerca nelle Definizioni