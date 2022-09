La Kostner ex sciatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Kostner ex sciatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ISOLDE

Significato/Curiosita : La kostner ex sciatrice

Isolde kostner (bolzano, 20 marzo 1975) è un'ex sciatrice alpina italiana, specialista delle gare di velocità (discesa libera e supergigante). tra le sciatrici...

O altri file su isolde kostner (en) isolde kostner, su fis-ski.com, fis. (en) matteo pacor, isolde kostner, su ski-db.com. (en) isolde kostner, su olympedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con kostner; sciatrice; __ kostner , grande sciatrice; Lo pratica Carolina kostner ; Lo sono state Deborah Compagnoni e Isolde kostner ; La kostner pattinatrice; __ Kostner, grande sciatrice ; _ Gut, sciatrice svizzera; La Stefania sciatrice con dieci medaglie olimpiche; La Gut sciatrice svizzera; Cerca nelle Definizioni