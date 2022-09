L Isabel autrice de La casa degli spiriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Isabel autrice de La casa degli spiriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLENDE

Significato/Curiosita : L isabel autrice de la casa degli spiriti

Statunitense. è una delle autrici più conosciute e amate della letteratura iboamericana contemporanea. la casa degli spiriti è il suo romanzo più famoso...

Cercando altri significati, vedi salvador allende (disambigua). premio lenin per la pace 1972 salvador guillermo allende gossens (afi: [salßa'ðo gi'ermo a'ende... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

