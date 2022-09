Insieme di vie nervose che determinano il movimento volontario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di vie nervose che determinano il movimento volontario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : SISTEMA PIRAMIDALE

Significato/Curiosita : Insieme di vie nervose che determinano il movimento volontario

il sistema extrapiramidale è un insieme di vie e di centri nervosi che agiscono direttamente o indirettamente sulla corretta azione motoria, controllando...

Allenamento, vedi sistema piramidale (culturismo). il sistema piramidale (o via piramidale) è un sistema di vie nervose discendenti somatomotorie che originano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con insieme; nervose; determinano; movimento; volontario; insieme a Cotto in un noto programma di cucina; Un insieme di scolari; L insieme dei messaggi telematici non richiesti; insieme di abiti e capi di abbigliamento; Collegamento tra cellule nervose ; Ammassi di cellule nervose ; Ammassi di libre nervose ; La connessione tra le cellule nervose ; determinano l aumento demografico; determinano una qualità ai sostantivi; determinano lo spessore di certe lenti; determinano i caratteri ereditari nella cellula; Il movimento artistico anteguerra di Edward Hopper; movimento circolare dell acqua; movimento che predica la necessità di un rinnovamento spirituale; Mario, pittore e membro del movimento Novecento; Un volontario della solitudine; Movimento involontario ; Quello spirituale è un allontanamento volontario ; Torto volontario che danneggia; Cerca nelle Definizioni