Individuo di sangue misto dell America del Sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Individuo di sangue misto dell America del Sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CREOLO

Significato/Curiosita : Individuo di sangue misto dell america del sud

Si suddividono in due gruppi: indiani 2,5%, cinesi 0,5%. le persone a sangue misto (coloureds) formano circa il 9% della popolazione. boscimani e ottentotti...

Il lemma di dizionario «creolo» creoli, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) creolo / creolo (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con individuo; sangue; misto; dell; america; Singolo individuo di una specie; individuo che tradisce il coniuge o la religione; individuo eccezionalmente bianco; individuo rozzo e ignorante; Intossicano il sangue ; Stirpe o famiglia di sangue nobile; Prelievo significativo di sangue ; Ha il sangue caldo; Si concluse con la vittoria della flotta greca di Temisto cle sui persiani; Bacche nel misto bosco; Il ritmo musicale misto di rock e di calypso; La salsa col bollito misto ... di Daniele Luttazzi; Militari dell a cavalleria leggera; Un classico dell a cucina è quella all arancia; Campo di concentramento dell a Polonia meridionale; Modell ato per adattarsi alla forma del corpo umano; Una lingua che predomina in Sudamerica ; Ente spaziale america no Sigla; Sudamerica ni come i fiumi Mamoré e Itonomas; Nativi america ni della tribù di Geronimo; Cerca nelle Definizioni