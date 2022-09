Grosso uccello africano dalle piume ornamentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso uccello africano dalle piume ornamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARABU

Grosso uccello africano dalle piume ornamentali

Sultani come uccelli ornamentali nelle ville più grandi e nelle abitazioni lussuose. all'epoca questa specie era considerata un uccello nobile ed era...

Il marabù africano (leptoptilos crumenifer (lesson, 1831)) è un uccello della famiglia ciconiidae. il marabù africano è un uccello di grandi dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

