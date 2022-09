Forma di saluto che esprime ironia o scherno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di saluto che esprime ironia o scherno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIAONE

Significato/Curiosita : Forma di saluto che esprime ironia o scherno

Dei suoi potenti schiavi. allo scherno per l'imperatore defunto seneca contrappone, all'inizio dell'opera, parole di elogio per il suo successore, preconizzando...

Cittadini che avevano votato a favore dell'abrogazione con il neologismo ciaone, suscitando un certo clamore mediatico ed alcune polemiche. a seguito della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

