Si firma per promettere un pagamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si firma per promettere un pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMBIALE

Si firma per promettere un pagamento

Disambiguazione – se stai cercando il film italiano del 1959, vedi la cambiale. la cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con firma; promettere; pagamento; Finisce con la firma ; Viene firma ta dal vescovo; firma re sul retro un assegno o una cambiale; La firma di cui si va a caccia; promettere castighi; L eccessiva pesca che può compromettere il ripopolamento; promettere ... poco di buono; promettere solennemente; Un tipo di pagamento ; Lo è un comodo pagamento ; La dispensa dal pagamento di imposte; pagamento in denaro o in natura nell antica Roma;