I falso frutto come il fico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I falso frutto come il fico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SICONIO

Significato/Curiosita : I falso frutto come il fico

In botanica si definisce falso frutto (o frutto complesso o pseudofrutto o pseudocarpo) la struttura che deriva dalla trasformazione non soltanto dell'ovario...

sìcono - detto anche sicònio - è un'infiorescenza composta tipica della famiglia delle moraceae. lo stesso termine designa anche il falso frutto derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

