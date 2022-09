Falegname specializzato in legni pregiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falegname specializzato in legni pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EBANISTA

Significato/Curiosita : Falegname specializzato in legni pregiati

Meranti e l'iroko oppure legni meno pregiati come il pino il larice o l'abete, quest'ultimo viene preferibilmente verniciato; in anni passati si usava il...

Di piffetti, forse il maggior ebanista italiano, e di maggiolini, artigiano mobiliere ritenuto uno dei più grandi ebanisti del neoclassico. egli utilizzava... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

