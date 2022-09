Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : POTERE ESECUTIVO

Significato/Curiosita : Ad esso compete l applicazione delle leggi dello stato

Costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge compete alla corte costituzionale anchesulle leggi del periodo anteriore, cioè sulle leggi del periodo...

O "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi. l'esecutivo è distinto dal potere legislativo, che è il potere di...

