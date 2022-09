L elemento al centro della bomba atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elemento al centro della bomba atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLUTONIO

Significato/Curiosita : L elemento al centro della bomba atomica

La bomba atomica (chiamata anche "bomba a" secondo una terminologia desueta, o talvolta indicata con il nome improprio "bomba nucleare") è il nome con...

Che ha un'emivita di 24100 anni. il plutonio puro è un metallo argenteo, ma imbrunisce quando si ossida. il plutonio subisce una contrazione di volume all'aumentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

