In economia è un evento disastroso e imprevedibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In economia è un evento disastroso e imprevedibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIGNO NERO

Significato/Curiosita : In economia e un evento disastroso e imprevedibile

Siccità (dal latino siccitas derivazione di siccus ovvero secco, arido) è un evento di carenza prolungata dell'approvvigionamento idrico, che sia atmosferico...

Il cigno nero (black swan) è un film del 2010 diretto da darren aronofsky. il film è interpretato da natalie portman, mila kunis e vincent cassel, e racconta...

