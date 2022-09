Denso... come il gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Denso... come il gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FOLTO

Significato/Curiosita : Denso... come il gruppo

Fa parte del gruppo toyota, i suoi principali azionisti sono toyota (24,77%) e toyota industries (8,72%). denso è nota per aver creato il codice qr, un...

D'un tratto nel folto del bosco è un romanzo dello scrittore israeliano amos oz, pubblicato nell'ottobre del 2005. per l'atmosfera magica ed i temi trattati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con denso; come; gruppo; Nuvoletta nei comics brodo molto denso ; In cucina, la trasformazione da liquido a denso ; Simile ad un preparato medico denso e dolciastro; Divenuto più denso ; I falso frutto come il fico; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Rigare... come una zebra; La figura retorica come non è privo d ingegno; Un musicista da gruppo rock; gruppo politico poco rilevante; Il Phil del gruppo musicale Genesis; gruppo di pecore o ovini; Cerca nelle Definizioni