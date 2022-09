Danza dell età barocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danza dell età barocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAVANA

Significato/Curiosita : Danza dell eta barocca

Dica pure 'età barocca' e 'arte barocca'; ma non si perda mai la coscienza che, a rigor di termini, quel che è veramente arte non è mai barocco" (croce,...

Proveniente dalla spagna. oggi pavana viene ricondotta a una forma idiomatica di padova ("alla pavana": "al modo di padova"). la pavana è la danza aristocratica...

