Confina... con l ipotenusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina... con l ipotenusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Confina... con l ipotenusa

C {\displaystyle c} del segmento interessato e puntandovi, con apertura pari all'ipotenusa c d {\displaystyle cd} , si riporta la lunghezza sul prosieguo...

Un cateto quando sono note le misure degli altri due lati. con i metodi della trigonometria è anche possibile determinare la misura di un cateto conoscendo...