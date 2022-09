Comprare e rivendere azioni ottenendo un profitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprare e rivendere azioni ottenendo un profitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SPECULARE

Significato/Curiosita : Comprare e rivendere azioni ottenendo un profitto

(il mezzo, come appena visto, è qualunque prodotto finanziario che genera utili/profitti e si può comprare e rivendere, tale per cui si può guadagnare...

La scrittura speculare è un sistema di scrittura che consiste nello scrivere le lettere come se fossero riflesse da uno specchio, (nel sistema occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

