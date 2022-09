Come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARMADILLO

Significato/Curiosita : Come la tartaruga ha una corazza e quattro zampe

Significati, vedi caretta (disambigua). la tartaruga comune o tartaruga caretta (caretta caretta (linnaeus, 1758)) è la tartaruga marina più comune del mar mediterraneo...

Disambiguazione – "armadillo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi armadillo (disambigua). i cingolati (cingulata) sono un ordine di mammiferi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con come; tartaruga; corazza; quattro; zampe; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Denso... come il gruppo; I falso frutto come il fico; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Il nome scientifico della più comune tartaruga del Mediterraneo; Altro nome della tartaruga ; La tartaruga Ninja più forte fisicamente; tartaruga acquatica carnivora; Un animale famoso per la curiosa corazza ; Una famosa corazza ta del cinema; corazza to grazie a un rivestimento protettivo; La corazza dei crostacei; Un punto fra quattro ; Venezia ne ha oltre quattro cento; Carrozza a quattro ruote guidata da cavalli; Il solido a quattro facce, tutte triangolari; Ha le zampe corte e tozze; Rettile sinuoso senza zampe ; Trampoliere che ha zampe e collo lunghi; Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili; Cerca nelle Definizioni