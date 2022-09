Centro della capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro della capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosita : Centro della capitale

/buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’ungheria. amministrata come un comune autonomo, costituisce inoltre il centro primario del paese...

Digitale cosetta (it) – film del 1927 diretto da clarence g. badger it – film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di stephen king it - capitolo due... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con centro; della; capitale; L elemento al centro della bomba atomica; Un pittoresco centro della Val Gardena; centro del Friuli semidistrutto dal terremoto del 1976; Il centro di Sassuolo; C è quella della ragione; Militari della cavalleria leggera; Un classico della cucina è quella all arancia; Campo di concentramento della Polonia meridionale; Lo Stato che ha per capitale Teheran; Quello degli Stati Uniti che ha per capitale Des Moines; La capitale vicina alla Grande Muraglia; Fu capitale della RFT; Cerca nelle Definizioni