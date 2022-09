Si carica con dardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si carica con dardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BALESTRA

Significato/Curiosita : Si carica con dardi

Pinacoteca, dedicata a silvestro lega, si articola in quattro fondamentali nuclei : i quadri del pittore (con ritratti di garibaldi, mazzini, don giovanni...

Sul teniere; balestra a martinello: era generalmente una balestra di grosse dimensioni che si caricava con un grosso martinello; balestro a molinello:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con carica; dardi; Una pistola carica ; Si carica sulla groppa; Entrata in carica , installata; Quella della strega... non si scarica dalle tasse; Azione da codardi ; Codardi , vigliacchi; Standardi zzata, conforme; Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi ; Cerca nelle Definizioni