Azienda che si occupa di strade sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda che si occupa di strade sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. fondata nel 1946 con il nome di "azienda...

L'anas è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale...

Altre definizioni con azienda; occupa; strade; sigla; La cessazione di un azienda ; La separazione fiscale di un ramo d azienda ; azienda creatrice della bambola Barbie; Si occupa di coltivare: azienda __; La branca operatoria che si occupa degli interventi al cuore; Avvocato che non si occupa di diritto penale; Lo è un seggio non occupa to; Si occupa dei cavalli e dei loro box; Un bisonte delle strade sigla; Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade ; Pista accanto ad alcune strade ; Un azienda per la cura delle strade ; sigla da pile mini-stilo; La sigla dei treni ad alta velocità; sigla dell Aquila; L ente di Mattei sigla ; Cerca nelle Definizioni