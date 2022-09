Avente gli stessi anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avente gli stessi anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COETANEO

Significato/Curiosita : Avente gli stessi anni

Piero angela scrisse il soggetto e partecipò alla sceneggiatura di un film avente per tema la minaccia della guerra atomica: il giorno prima (1987) diretto...

Questi i bambini cercano di rappresentare, da soli o con l'aiuto di qualche coetaneo, quanto hanno visto nella loro quotidiana vita di ogni giorno. i bambini... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con avente; stessi; anni; avente l indirizzo in una data via; In modo spavente vole; Alcaloide avente l effetto di dilatare la pupilla; Detto di tessuto avente due diritti diversi l'uno dall'altro; Rivolgere interrogativi a se stessi ; Rapido giro su se stessi ; Rapida rotazione su se stessi ; Quelle irlandesi e ivoriane han gli stessi colori; Un college britanni co; Il miracolo italiano degli anni 50 e 60; Lo sono ad esempio gli anni 60; Fra Giovanni da Fiesole, o anche: _ Angelico; Cerca nelle Definizioni