Aumentano l aderenza al suolo delle auto sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aumentano l aderenza al suolo delle auto sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALETTONI

Significato/Curiosita : Aumentano l aderenza al suolo delle auto sportive

Dovuta aderenza, di conseguenza incomincia a scivolare lateralmente e a formare grumi, che s'interpongono tra battistrada e strada, riducendo l'aderenza e...

Da permettere all'aeromobile lo spostamento sull'asse di rollio. i due alettoni sono collegati tra loro in modo che quando uno si abbassa l'altro si alza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

