Appuntamento polisportivo quadriennale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appuntamento polisportivo quadriennale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Significato/Curiosita : Appuntamento polisportivo quadriennale

Conseguentemente scende a 30 membri. un ritocco legislativo del 2000 ha cambiato da quadriennale a quinquennale la durata dell'amministrazione comunale. ^ le prime elezioni...

Disambiguazione – "olimpiadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olimpiadi (disambigua). i giochi olimpici dell'era moderna sono un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con appuntamento; polisportivo; quadriennale; Un appuntamento per gli appassionati di cinema; Luogo di appuntamento ... per corridori; È casuale se non si è fissato un appuntamento ; Pluri-appuntamento al buio di pochi minuti ing; Cerca nelle Definizioni