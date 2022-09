Antonio pistard lombardo 1932-2000 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antonio pistard lombardo 1932-2000. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MASPES

Significato/Curiosita : Antonio pistard lombardo 1932-2000

Agosto 1902 – cittiglio, 19 luglio 1986) è stato un ciclista su strada e pistard italiano. ciclista completo, considerato uno dei più forti di sempre, fu...

Antonio maspes (cesano maderno, 14 gennaio 1932 – milano, 19 ottobre 2000) è stato un pistard italiano. professionista dal 1952 al 1968, fu sette volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

