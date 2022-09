Abitazione di campagna piccola e isolata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitazione di campagna piccola e isolata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASOLARE

Superficie dell'aira. questa tipologia di dammuso si trova all'interno delle contrade. il dammuso di abitazione rappresenta la principale caratteristica...

Anche con il significato di "casa di campagna", il che lo rende affine al "casolare", dimora rustica sempre secondo l'autorevole dizionario, e al termine "casino"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con abitazione; campagna; piccola; isolata; Rientrare presso la propria abitazione ; Tipica abitazione pugliese; Un abitazione sull aia; abitazione alpina in cui si lavora il latte; La campagna circostante; campagna ... d Africa; Scampagna ta; In città e in campagna ; piccola elevazione di terreno; piccola auto che si guida con patente A2 ing; piccola costruzione militare difensiva; piccola stecca tonda polverosa per scrivere; Conduce una vita isolata dal resto del mondo; Ama rimanere isolata ; Zona glabra isolata detta anche alopecia areata; Spinge a una vita isolata ;