Si usa per girare il risotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per girare il risotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESTOLO

Significato/Curiosita : Si usa per girare il risotto

Editore, 1999, isbn 88-8296-024-2 minestra maultaschen gnocchi polenta risotto crêpe pasta ripiena altri progetti wikiquote wikibooks wikizionario wikiversità...

Citazioni di o su mestolo wikizionario contiene il lemma di dizionario «mestolo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mestolo mestolo, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con girare; risotto; girare velocemente le pagine; L ambiente dove si sceglie di girare un film; girare il volante dell auto; Fa iniziare a girare ; Nei menu: risotto alle punte di; Un... po di risotto ; Pietanza spesso abbinata al risotto alla milanese; Ambrosiano... come il risotto giallo; Cerca nelle Definizioni