Uno scuro della finestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scuro della finestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosita : Uno scuro della finestra

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi finestra (disambigua). la finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare...

anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile o dell'infisso anta – località del perù... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con scuro; della; finestra; Uno sciroppo scuro e amarognolo; scuro liquore di frutta secca; Li chiede chi è all oscuro ; Un intenso rosso scuro ; Un pittoresco centro della Val Gardena; Quella fiottante è un dessert della cucina francese; Un indice della ricchezza nazionale; Un vano laterale della chiesa; Oscillare come una finestra che apre in verticale; Ornamento della finestra ; Buttare dalla finestra ; Piano d appoggio fuori dalla finestra ; Cerca nelle Definizioni