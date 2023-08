Uno sciroppo scuro e amarognolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sciroppo scuro e amarognolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TAMARINDO

Significato/Curiosità : Uno sciroppo scuro e amarognolo

Il tamarindo è uno sciroppo scuro e amarognolo ottenuto dai frutti del tamarindo, un albero tropicale originario dell'Africa. I frutti maturi sono raccolti e polpati per estrarre la polpa, che viene poi cotta e filtrata per ottenere lo sciroppo. Il tamarindo ha un sapore caratteristico, un mix di dolce e aspro con una nota amarognola, ed è ampiamente utilizzato in cucina per insaporire bevande, salse, dolci e piatti salati. È anche un ingrediente comune nelle bevande analcoliche tradizionali, come l'acqua di tamarindo, molto diffusa in alcune regioni tropicali. La sua versatilità e il gusto unico lo rendono popolare in diverse cucine internazionali.

Altre risposte alla domanda : Uno sciroppo scuro e amarognolo : sciroppo; scuro; amarognolo; Lo sciroppo di zucchero per decorare torte; Si incide per lo sciroppo ; sciroppo scuro per granite; Uno sciroppo verde; È dolce e sciroppo sa; Uno sciroppo per ghiaccioli; Aperitivo scuro e amarognolo; Profondamente oscuro ; Un tipo di carattere scuro e marcato; Un po di chiaroscuro ; scuro tenebroso; Tendente allo scuro ; Aperitivo scuro e amarognolo ; Aperitivo anche analcolico dal gusto amarognolo ; Dà l amarognolo alla birra; Quello di castagno ha il gusto amarognolo ; Un liquore amarognolo ; Agrumi dal gusto amarognolo ;

Cerca altre Definizioni