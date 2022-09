Una lingua che predomina in Sudamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua che predomina in Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAGNOLO

Significato/Curiosita : Una lingua che predomina in sudamerica

Meridionale del messico. comunemente accettato che nordamerica e sudamerica siano stati così nominati in onore dell'esploratore fiorentino amerigo vespucci...

spagnolo – lingua della spagna appartenente al gruppo etnico degli spagnoli lingua spagnola vincenzo rosario spagnolo – giornalista e scrittore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con lingua; predomina; sudamerica; Il corto muscolo che fa muovere la lingua ; Lo è il lingua ggio di una persona volgare; Perfetta pronuncia di una lingua ; lingua parlata a Vilnius; L alcolico predomina nte nel cocktail Manhattan; Pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa; Lo è la società in cui predomina no le attività terziarie; sudamerica ni come i fiumi Mamoré e Itonomas; Grande capitale sudamerica na; Voracissimo pesce d acqua dolce del sudamerica ; Le bocce delle orchestrine tipiche sudamerica ne; Cerca nelle Definizioni