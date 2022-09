Vi si teneva la spada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si teneva la spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FODERO

Significato/Curiosita : Vi si teneva la spada

Antropomorfa con quattro volti. nella mano sinistra teneva una spada o un arco. nella mano destra teneva invece un corno dell'abbondanza, che il sacerdote...

Un fodero di legno chiuso all'imboccatura da una ghiera di metallo ed adornato da un puntale più o meno decorato. cruciali, nella storia del fodero della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

