Stazione ferroviaria all imbocco del Sempione - Cruciverba

Stazione ferroviaria all imbocco del Sempione.

Soluzione 11 lettere : DOMODOSSOLA

Significato/Curiosita : Stazione ferroviaria all imbocco del sempione

Il traforo del sempione è una galleria ferroviaria che collega l'italia (val d'ossola) con la svizzera (alta valle del rodano). è scavato sotto il monte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi domodossola (disambigua). domodossola (dòm in lombardo, döm o z'töm in walser e ël dòm in piemontese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

