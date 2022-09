Sostanza conservante ottenuta dalla soia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza conservante ottenuta dalla soia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LECITINA

Significato/Curiosita : Sostanza conservante ottenuta dalla soia

(conservante) e234 nisina (conservante) e235 natamicina, pimaricina (conservante) e236 acido formico (conservante) e237 formiato di sodio (conservante)...

Contenuto di lecitina varia dal 10 al 20%. sono inoltre disponibili tavolette di lecitina. per motivi tecnologici le tavolette di lecitina contengono un'alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con sostanza; conservante; ottenuta; dalla; soia; Una sostanza come l LSD; Particella minima di una sostanza in chimica; Qualsiasi sostanza con proprietà adesive; sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; È usato come vermicida e conservante ; Sostanza chimica colorante, conservante , ecc; Sostanza conservante ricavata dalla soia; Fibra ottenuta dal pelo della capra d Angora; Varietà di frutta o verdura ottenuta da incroci; Tisana ottenuta bollendo piante officinali; Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare; Nello spezzato sono diversi dalla giacca; Astri dalla eccezionale luminosità; Allontanamento dalla patria come condanna; Malattia causata dalla puntura dell anofele; Quelli di soia e bambù si mangiano molto in Asia; Salsa giapponese dolciastra a base di soia e mirin; Quelli di soia si usano nella cucina orientale; Si ricava dai semi di soia e dal rosso d uovo;