Slittino in cui si sta sdraiati a testa avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Slittino in cui si sta sdraiati a testa avanti.

Soluzione 8 lettere : SKELETON

Significato/Curiosita : Slittino in cui si sta sdraiati a testa avanti

In giù) con la testa in avanti e i piedi indietro. tale postura caratteristica differenzia lo skeleton dallo slittino, dove gli atleti si sdraiano sulla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi skeleton (disambigua). lo skeleton è uno sport invernale individuale in cui gli atleti scendono...

Altre definizioni con slittino; sdraiati; testa; avanti; Ti precedono in slittino ; Lo sport praticato a pancia in giù su uno slittino ; La scritta sullo slittino nel film Quarto potere; Lo slittino in cui si gareggia sdraiati a testa avanti; Si sceglie da sdraiati ; Si guidano stando sdraiati ; sdraiati a pancia in su; Lo slittino in cui si gareggia sdraiati a testa avanti; Si può segnare anche con la testa ; Un osso della testa ; La testa dell ocelot; Manca alla testa con capelli piatti, lisci e fini; Un ordine di presentarsi davanti al giudice; Sotto a chi tocca: avanti il __; Si fa... avanti e indietro; Si prostra davanti a un idolo;