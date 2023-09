Ricopre i viali d autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricopre i viali d autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOGLIAME

Significato/Curiosita : Ricopre i viali d autunno

Urbano, si trovano sul lato est della fortezza da basso, tra i bastioni della fortezza e i viali di circonvallazione, cui viale filippo strozzi li contorna... Cosiddetta rosetta. rachide stoma germoglio fotosintesi clorofilliana fogliame autunnale foglia aldina altri progetti wikiquote wikizionario wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ricopre i viali d autunno : ricopre; viali; autunno; Morbida peluria che ricopre certi frutti; La carenatura che ricopre il motore fuoribordo; ricopre il lardo; ricopre un fusto; ricopre l iride; Lo strato fibroso che ricopre le ossa; Un frondoso albero da viali ; Grosso albero da viali ; Alti alberi da viali dai fiori profumatissimi; Trattenimenti conviviali ; Albero da viali ; Pianta fiorifera da viali ; Non hanno petali ma sepali e fioriscono in autunno ; Il cambiamento di colore degli alberi d autunno ; Si riempie in autunno ; L i­nizio dell autunno ; Matura in autunno ; Triste come una giornata di autunno ;

