È rettilinea negli aeroporti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PISTA

Significato/Curiosità : È rettilinea negli aeroporti

La "pista" è un'importante struttura presente negli aeroporti, che consente agli aerei di decollare e atterrare in modo sicuro. La pista è una lunga superficie rettilinea, solitamente pavimentata in asfalto o cemento, appositamente progettata per supportare il peso degli aeromobili e consentire loro di spostarsi senza ostacoli. Le piste sono dotate di sistemi di illuminazione per consentire le operazioni notturne e in condizioni di visibilità ridotta. Sono costruite in modo tale da garantire una presa ottimale degli pneumatici degli aeroplani e permettere loro di accelerare o decelerare in sicurezza. Le piste sono un componente vitale dell'infrastruttura aeroportuale e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e l'efficienza dei voli.

