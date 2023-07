Un rettile come l aspide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rettile come l aspide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

VIPERA

Un rettile come l aspide

L'aspide o vipera è un rettile velenoso appartenente alla famiglia dei serpenti velenosi. Questi rettili sono noti per la loro caratteristica testa triangolare e le loro scaglie tonde e prominenti. L'aspide ha una livrea di colore grigio o marrone con macchie o strisce scure lungo il corpo, mentre la vipera può variare dal marrone al grigio con un pattern a zigzag distintivo. La loro lunghezza varia solitamente da 50 a 90 centimetri. Questi serpenti sono prevalentemente notturni e si nutrono di piccoli mammiferi, uccelli e rettili. La loro puntura è pericolosa per gli esseri umani, poiché il loro veleno contiene una serie di tossine che possono causare gravi problemi di salute o persino la morte se non trattati tempestivamente. Sono rettili affascinanti, ma richiedono un rispetto adeguato e un'attenta considerazione della loro presenza nelle zone in cui vivono.

