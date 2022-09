Reggono chi non si regge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reggono chi non si regge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMPELLE

Significato/Curiosita : Reggono chi non si regge

Ci sono diversi tipi di stampelle: avambraccio: stampelle con un bracciale alto per deambulare, conosciute anche come stampelle lofstrand. sono stati il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

