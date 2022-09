Quello scozzese è il Gordon nero focato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello scozzese è il Gordon nero focato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SETTER

Significato/Curiosita : Quello scozzese e il gordon nero focato

182) e gigante o riesenschnauzer - (fci n. 181) schnoodle scottish terrier - (fci n. 73) sealyham terrier - (fci n. 74) segugio austriaco nero focato - (fci...

Il setter inglese è una razza canina originaria dell'inghilterra, affinata intorno al 1838 da sir edward laverack (1798-1877) dopo un'accurata selezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

