Quelle per lo smoking sono di vernice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle per lo smoking sono di vernice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCARPE

Significato/Curiosita : Quelle per lo smoking sono di vernice

smoking (disambigua). lo smoking è un tipo formale di abito completo da uomo. è un abito da sera, pertanto non deve essere assolutamente indossato di...

la scarpa è un accessorio...

