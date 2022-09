Quando scoppia si corre in cerca di riparo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando scoppia si corre in cerca di riparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TEMPORALE

Significato/Curiosita : Quando scoppia si corre in cerca di riparo

Rientra in ciò che resta delle macerie di un quartiere, ed ormai allo stremo delle forze va alla ricerca di cibo. trovato riparo in una soffitta in una delle...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi temporale (disambigua). in meteorologia il temporale è un fenomeno atmosferico accompagnato spesso da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

