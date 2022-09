Il primo è l indicativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo è l indicativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MODO

Significato/Curiosita : Il primo e l indicativo

L'imperfetto dell'indicativo è la forma verbale delle lingue romanze che si adatta principalmente ad indicare situazioni ed abitudini considerate in un...

modo – in logica, indica le modalità con cui un predicato si riferisce al soggetto. modo – una delle tre categorie principali che compongono il sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con primo; indicativo; È periodico in un libro di primo Levi; primo Ministro britannico nella 2°guerra mondiale; Lo è la luna a partire dal primo quarto; Così anche detto il primo Ministro ing; Il primo è l indicativo ; indicativo in... tre lettere; indicativo in brev; indicativo in breve; Cerca nelle Definizioni