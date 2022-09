Il primo giorno lavorativo dopo Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo giorno lavorativo dopo Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTEDI

Significato/Curiosita : Il primo giorno lavorativo dopo pasqua

Per giorno festivo si intende un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune vengono per la maggior parte sospese. si oppone...

martedì è il giorno della settimana tra il lunedì e il mercoledì, dal latino martis dies "giorno di marte". presso gli antichi romani il martedì era il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

