Pollai da trasporto - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : STIE

Significato/Curiosita : Pollai da trasporto

Altri significati, vedi polla (disambigua). polla è un comune italiano di 5 092 abitanti della provincia di salerno in campania. polla si trova a nord del...

La stie, acronimo di società trazione e imprese elettriche, è un'azienda di trasporti pubblici automobilistici. fino al 1966 eserciva la tranvia milano-gallarate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con pollai; trasporto; pollai o... senza polli; Fa strage nel pollai o; Fa la ruota nel pollai o; Vendono prodotti del pollai o; Serve per il trasporto delle merci a domicilio; Relativo al trasporto via mare; Il trasporto che avviene via mare; Il mezzo di trasporto col trolley;